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Özlem Karapınar kimdir? Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın generali Özlem Karapınar kaç yaşında, nereli?

Özlem Karapınar kimdir? Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın generali Özlem Karapınar kaç yaşında, nereli?

5.08.2026 11:12:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Özlem Karapınar kimdir? Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın generali Özlem Karapınar kaç yaşında, nereli?

YAŞ toplantısında 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe yükseltilirken, Albay Özlem Karapınar Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ilk kadın generali oldu. Peki, Özlem Karapınar kimdir? Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın generali Özlem Karapınar kaç yaşında, nereli?
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan  başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında, 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. Terfilerle Albay Özlem Karapınar, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ilk kadın generali oldu. Peki, Özlem Karapınar kimdir? Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın generali Özlem Karapınar kaç yaşında, nereli?

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ÖZLEM KARAPINAR KİMDİR?

Özlem İyidilli Karapınar, 1977 yılında doğdu. Lise eğitimini tamamladıktan sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. Ancak aynı dönemde Hava Harp Okulu'nun yüksek fen ve matematik puanına sahip öğrencilere gönderdiği davet mektubu üzerine kariyer planını değiştirerek havacılık alanını tercih etti.

1997 yılında Hava Harp Okulu'ndan teğmen rütbesiyle mezun oldu. Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde üstlendiği başarılı görevlerin ardından albay rütbesine kadar yükseldi.

Türk Hava Kuvvetleri'nin İlk Kadın Generali

Özlem İyidilli Karapınar, 4 Ağustos 2026 tarihinde Yüksek Askerî Şûra kararıyla albaylıktan tuğgeneralliğe terfi ettirildi. Bu terfiyle Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın generali oldu.

Özel Hayatı

Babası öğretmen Mehmet Emin İyidilli olan Özlem İyidilli Karapınar, ailenin ikinci çocuğudur. Evli ve bir çocuk annesidir.

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