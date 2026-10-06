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Öznur Tugay kimdir? Cemil Tugay'ın eşi Öznur Tugay ne iş yapıyor?

Öznur Tugay kimdir? Cemil Tugay'ın eşi Öznur Tugay ne iş yapıyor?

6.10.2026 18:29:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Öznur Tugay kimdir? Cemil Tugay'ın eşi Öznur Tugay ne iş yapıyor?

Öznur Tugay kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında ve nereli? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın eşi Öznur Tugay’ın hayatı ve mesleği merak ediliyor.
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Öznur Tugay, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın eşi olarak kamuoyunun araştırdığı isimler arasında yer alıyor. Peki, Öznur Tugay kimdir? Cemil Tugay'ın eşi Öznur Tugay ne iş yapıyor?

ÖZNUR TUGAY KİMDİR?

Cemil Tugay'ın eşi Öznur Tugay, aslen Manisa'nın Akhisar ilçesindendir. Uzun yıllardır ailesiyle birlikte İzmir'de yaşamaktadır.

ÖZNUR TUGAY NE İŞ YAPIYOR?

Öznur Tugay'ın asıl mesleği hemşireliktir. Uzun yıllar sağlık sektöründe görev yapan Tugay, daha sonra ikinci üniversite eğitimini tamamlayarak sanat alanında da eğitim aldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü'nde lisans eğitimi alan Öznur Tugay, bu eğitiminin ardından Seramik ve Cam Sanatçısı unvanını aldı.

CEMİL TUGAY VE ÖZNUR TUGAY NE ZAMAN EVLENDİ?

Cemil Tugay ile Öznur Tugay, 1 Ağustos 2008 tarihinde evlendi. Çiftin bu evlilikten iki kız ve bir erkek olmak üzere üç çocuğu bulunuyor.

İlgili Konular: #İzmir Büyükşehir Belediyesi #Cemil Tugay

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