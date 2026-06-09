Öztekin Apartmanı davası: Danıştay, Ali Yerlikaya'nın o kararını kaldırdı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Asfalt Mahallesi'nde bulunan Öztekin Apartmanı'nın yıkılması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın yıkılmasına ilişkin yapı sahibi Osman Öztekin, mimari statik proje müellifi ve fenni mesul Memduh Abacı hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan dava açarken, belediye yetkilileri hakkında da soruşturma izni talep etti.

"BELEDİYE ARŞİVİ SU ALTINDA KALDIĞI İÇİN EVRAKLARA ULAŞILAMADI"

Eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, inceleme sonucunda yapıya ait statik, elektrik ve mekanik projeler ile jeolojik-jeoteknik etüt raporlarına, belediye arşivinin deprem esnasında su altında kalması nedeniyle ulaşılamadığını aktardı. Bu nedenle zemin etüt raporu bulunamadığından, zemin türü ve davranışına göre gerekli önlemlerin alınıp alınmadığına dair herhangi bir değerlendirme yapılamadığını ifade etti.

Yerlikaya, yapının yapı tekniği ya da imar mevzuatına aykırı yapılıp yapılmadığına ilişkin herhangi bir kanaate varılamadığına kanaat getirerek, eski Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, fen işleri müdür vekili Memet Özbay ve eski fen memuru Osman Uludağ hakkında soruşturma izni vermemişti.

DANIŞTAY KARARI KALDIRDI

Öztekin Apartmanı'nda ağabeyini kaybeden Celal Gezer, avukatı aracılığıyla "soruşturma izni verilmemesi" kararını Danıştay'a taşıdı.

Danıştay 1. Dairesi, eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın belediye görevlileri hakkında "soruşturma izni verilmemesine" ilişkin kararını eksik inceleme nedeniyle kaldırdı.

Daire, eksikliklerin giderilmesinin ardından yeniden ön inceleme yapılmasına, ilgililer ile isnat edilen eylemlerin ayrıştırılarak hazırlanacak ön inceleme raporunun da dikkate alınması suretiyle yetkili merci tarafından gerekçeli yeni bir karar verilmesine hükmetti.