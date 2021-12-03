'Özür' notuyla ölüm: Evinin banyosunda kanlar içinde bulundu
Bartın’da 16 yaşındaki lise öğrencisi İ.K., evinin banyosunda kanlar içinde bulundu. Hastaneye kaldırılan İ.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay akşam saatlerinde Bartın kent merkezi Kemerköprü mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 16 yaşındaki lise öğrencisi İ.K. oturdukları apartman dairesinin banyosunda kanlar içinde bulundu.
112 ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan İ.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
İ.K'.nin babasının otomobilinden aldığı babasına ait beylik tabancası ile kendini vurduğu ve “özür dilerim” yazılı not bıraktığı iddia edildi.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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