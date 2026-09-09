Cumhuriyet Gazetesi Logo
ÖZYES tercih kılavuzu yayınlandı mı? BESYO kontenjan ve taban puanları belli oldu mu?

ÖZYES tercih kılavuzu yayınlandı mı? BESYO kontenjan ve taban puanları belli oldu mu?

9.09.2026 18:00:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
ÖZYES tercih kılavuzu yayınlandı mı? BESYO kontenjan ve taban puanları belli oldu mu?

2026 ÖZYES sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların gözü tercih sürecine çevrildi. ÖZYES tercih kılavuzunun yayımlanıp yayımlanmadığı, BESYO kontenjanları ve taban puanlarının belli olup olmadığı merak ediliyor.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

ÖSYM tarafından 2026 ÖZYES sonuçları 9 Eylül 2026 tarihinde erişime açıldı. Sonuçlarını öğrenen adaylar şimdi üniversitelerin spor bilimleri programları için tercih tarihlerini ve kontenjan bilgilerini araştırıyor. Peki, ÖZYES tercih kılavuzu yayınlandı mı? BESYO kontenjan ve taban puanları belli oldu mu?

BESYO TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖZYES Tercih Kılavuzu henüz yayınlanmadı. Tercihlerin önümüzdeki günler içerisinde başlaması bekleniyor.

Geçtiğimiz sene adaylar tercihlerini, 11-18 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdi.

Adaylar tercihlerini bu sene de T.C. Kimlik Numarası ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır.

İlgili Konular: #besyo #özyes

İlgili Haberler

KYK ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2026-2027 KYK ek yurt başvurusu nasıl yapılır?
KYK ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2026-2027 KYK ek yurt başvurusu nasıl yapılır? 2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler ek yurt başvurularına çevrildi. Peki, KYK ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2026-2027 KYK ek yurt başvurusu nasıl yapılır?
KPSS 2026/2 kılavuzu yayınlandı mı, ne zaman yayınlanır? 2026 memur alımı ne zaman yapılacak?
KPSS 2026/2 kılavuzu yayınlandı mı, ne zaman yayınlanır? 2026 memur alımı ne zaman yapılacak? KPSS 2026/2 kapsamında yapılacak ikinci merkezi yerleştirme için geri sayım başladı. Peki, KPSS 2026/2 kılavuzu yayınlandı mı, ne zaman yayınlanır? 2026 memur alımı ne zaman yapılacak?
DGS üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? DGS üniversite kayıtları nasıl ve nereden yapılır, gerekli belgeler nelerdir?
DGS üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? DGS üniversite kayıtları nasıl ve nereden yapılır, gerekli belgeler nelerdir? 2026-DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıt tarihleri gündeme geldi. DGS ile lisans programlarına yerleşen adaylar, kayıt işlemlerinin ne zaman başlayacağını ve gerekli belgeleri araştırıyor. Peki, DGS üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? DGS üniversite kayıtları nasıl ve nereden yapılır, gerekli belgeler nelerdir?