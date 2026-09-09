ÖSYM tarafından 2026 ÖZYES sonuçları 9 Eylül 2026 tarihinde erişime açıldı. Sonuçlarını öğrenen adaylar şimdi üniversitelerin spor bilimleri programları için tercih tarihlerini ve kontenjan bilgilerini araştırıyor. Peki, ÖZYES tercih kılavuzu yayınlandı mı? BESYO kontenjan ve taban puanları belli oldu mu?

BESYO TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖZYES Tercih Kılavuzu henüz yayınlanmadı. Tercihlerin önümüzdeki günler içerisinde başlaması bekleniyor.

Geçtiğimiz sene adaylar tercihlerini, 11-18 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdi.

Adaylar tercihlerini bu sene de T.C. Kimlik Numarası ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır.