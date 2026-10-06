BESYO ve spor bilimleri fakültelerinde eğitim almak isteyen adayların 2026 ÖZYES yerleştirme sonuçları için bekleyişi devam ediyor. ÖSYM tarafından 15-18 Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen ÖZYES sınavının sonuçları 9 Eylül’de açıklanmış, tercih işlemleri ise 30 Eylül’de sona ermişti. Peki, ÖZYES tercih sonuçları açıklandı mı? 2026 ÖSYM ÖZYES yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

ÖZYES TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖZYES tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

YERLEŞTİRME İŞLEMİ

Merkezî yerleştirmede adaylar, yükseköğretim programlarına; yerleştirme puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından yerleştirileceklerdir. Adaylar Yerleştirme Puanlarına (YP) göre en yüksek puandan başlamak üzere en düşük puana doğru sıralanacaktır. En yüksek YP’ye sahip adaydan başlayarak ve adayların tercih sırası esas alınarak yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecektir. Öğretmenlik programları için Y-TYT’de en düşük 800 bininci sırada olmak gerekmektedir (Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır.).

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA KAYIT İŞLEMLERİ

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların üniversiteler tarafından yapılacak kayıt işlemleri için kayıt tarihi, yerleştirme sonuçları duyurusunda belirtilecektir. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.