Pakistan, Türkiye’yle imzaladığı savaş helikopteri alımını öngören anlaşmadan çekildi

07 Ocak 2022 Cuma, 04:00

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 13 Temmuz 2018’de Pakistan’a 30 adet ATAK helikopteri satışı için sözleşme imzalandığını duyurmuştu. Fakat 1.5 milyar dolarlık satışta motor engeli ortaya çıktı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından üretilen ATAK helikopterinde Amerikan Honeywell ile İngiliz Rolls Royce’un ortak girişimi olan LHTEC şirketinin ürettiği CTS800 tipi motor kullanılıyor. Bu nedenle ATAK helikopterinin üçüncü ülkelere satışı için ABD hükümetinin izni gerekiyor. ABD, geçen yıl altı adet ATAK’ın Filipinler’e ihracı için izin verse de Pakistan’a ATAK satışı için Washington’dan onay çıkmadı. İlk teslimat için öngörülen 2019 tarihi, motor engeli nedeniyle Pakistan tarafından birkaç kez uzatıldı. Buna karşın geçen süre içinde ABD’den onay gelmeyince Pakistan, ATAK helikopteri yerine Çin’den helikopter almaya karar verdi. Söz konusu karar önceki gün Pakistan Ordu Sözcüsü Babar İftihar tarafından duyuruldu.

Türkiye, Pakistan’a ihraç edilecek ATAK’ların motor izni konusunda ABD nezdinde çeşitli kanallardan talepte bulunsa da bu talepleri kabul görmedi. ABD, Türkiye’ye yönelik CAATSA yaptırımlarına karşın geçen yıl altı adet ATAK helikopterinin Filipinler’e ihracı için Türkiye’ye izin vermişti. Filipinler izninde bölgesel politikaların da rol oynadığı yorumları yapılmıştı. ATAK’ın Pakistan’a ihracı için ABD’den gerekli iznin çıkmamasında Ankara-Washington hattında yaşanan krizin yanı sıra ABD’nin Güneydoğu Asya’da Hindistan’ı önceleyen politikasının da etkili olduğu belirtiliyor. Öte yandan Pakistan’a ihracatın gerçekleşmemesinin, ATAK helikopterine yönelik olası yeni uluslararası talepleri de olumsuz etkileyebileceği kaydediliyor.