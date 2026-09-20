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Pamukkale'de gece yarısı tartışma kanlı bitti: 15 yaşındaki çocuk, yolda tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdü

Pamukkale'de gece yarısı tartışma kanlı bitti: 15 yaşındaki çocuk, yolda tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdü

20.09.2026 17:13:00
Güncellenme:
DHA
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Pamukkale'de gece yarısı tartışma kanlı bitti: 15 yaşındaki çocuk, yolda tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdü

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde gece saatlerinde çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçaklanan 35 yaşındaki Kazım Kavaklı hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan 15 yaşındaki yabancı uyruklu şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Azerbaycan uyruklu F.J. (15), tartıştığı Kazım Kavaklı'yı (35) bıçakla öldürdü. Kaçan F.J., polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 02.00 sıralarında, Deliktaş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Azerbaycan uyruklu F.J. ile yolda karşılaştığı Kazım Kavaklı arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, küfürleşme sonucu kavgaya dönüştü. F.J. yanında taşıdığı bıçakla Kavaklı'yı göğsünden ağır yaraladı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kavaklı, doktorların müdahalesine rağmen, sabaha karşı hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan F.J., polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi. 

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