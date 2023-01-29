Pandemide tabletten piyano çalmayı öğrendi, 6 ayda 3 ödül aldı

Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 14:02

Güncelleme: 29 Ocak 2023 - 14:02

Ankara'da yaşayan ortaokul 7. sınıf öğrencisi Barkın Başaran, 6 aylık profesyonel piyano sürecinde 'Ulusal Altın Nota' ve 'Tekirdağ Ulusal Piyano' yarışmalarında 1'incilik, '6'ncı Alkonova Online Music Competition' yarışmasında ise 2'ncilik ödülü aldı.

Başaran, pandemi döneminde 11 yaşındayken, tabletine indirdiği piyano uygulaması ile serüveninin başladığını belirterek, "Uygulamadan piyano notalarını öğrenmeye başladım. Klasik müziği daha önce de dinliyordum. Bu durumu aileme açıkladığımda, bana org aldılar. Orgda kendimi iyice ilerlettikten sonra piyanoları araştırmaya gittiğimizde tesadüfen şimdiki öğretmenimle karşılaştım. Bana ders vermek istediğini söyledi. Ders almaya başladıktan 3 ay sonra yarışmaya katıldım. Türkiye 1'inciliği ve özel yetenek ödülü kazandım. Daha sonra katıldığım yarışmada Türkiye 1'inciliği aldım. Uluslararası bir yarışmada dünya 2'nciliği ödülü kazandım" dedi.

"HEDEFİM KONSERVATUVARA GİTMEK"

Hedeflerinden bahseden Başaran, "Kısa vadeli hedefim konservatuvara girmek, uzun vadeli hedefim ise konser piyanisti olarak Türkiye'nin adını tüm dünyaya duyurmak. Bestecilerden Frederic Chopin'i seviyorum. Günümüz piyanistlerinden de Gülsin Onay ve Fazıl Say'ı seviyorum. Yarışmalardan kazandığım paraları biriktirip duvar tipi piyano almayı ve eğitimime harcamayı düşünüyorum. Bu süreçte ailemin desteği çok fazla oldu. Yakın zamanda katılacağım yarışmayı 1'incilik ile bitirmek istiyorum" diye konuştu.

"PİYANO İÇİN YARATILMIŞ ÇOCUK"

Türkan Başaran ise oğlunun piyano ile tanışma sürecine ilişkin "Barkın, 4-5 yıldır sürekli klasik müzik dinliyordu. Aslında bize mesaj vermiş lakin biz fark etmemişiz. Koronavirüs zamanı tabletine indirdiği piyano programı ile bizim hayat döngümüz başladı. Daha sonra ücretsiz bir şekilde YouTube'dan sürekli ders aldı. Birçok hoca Barkın'ın yaşıtlarına göre çok üst düzey çaldığını söyledi. Okulundaki öğretmenleri inanılmaz destekliyor, o konuda çok şanslı. Geri dönüşler inanılmaz güzel. Okula gitmeden bir saat önce piyano çalıyor. Okuldan gelince de yemek yemeden piyanonun başına geçiyor. Piyano için yaratılmış bir çocuk, gurur duyuyorum onunla" dedi.