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Pankart krizinin ardından polis ablukası: CHP İstanbul İl Başkanlığı'na çevik kuvvet girdi

Pankart krizinin ardından polis ablukası: CHP İstanbul İl Başkanlığı'na çevik kuvvet girdi

10.07.2026 08:07:00
Güncellenme:
ANKA
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Pankart krizinin ardından polis ablukası: CHP İstanbul İl Başkanlığı'na çevik kuvvet girdi

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında asılı bulunan Ekrem İmamoğlu pankartının kaldırılıp yerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun pankartının asılması gerginliğe yol açtı. Seçilmiş yönetim yaşananlara tepki gösterirken, çevik kuvvet ekipleri gece saatlerinde binaya girdi.
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CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında asılı olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu posteri indirildi.

Pankartın yerine mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun afişi asıldı. Bunun üzerine bazı partililer gece saatlerinde il binasına giderek İmamoğlu pankartını yeniden astı. Gerginliğin ardından çevik kuvvet ekipleri CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına girdi.

PARTİLİLERDEN SERT TEPKİ

CHP İstanbul İl Sekreteri Soner Özimer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, il binasında olduklarını belirterek, "Buradayız, irademize sahip çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.

Özimer, açıklamasında şunları kaydetti:

"An itibarıyla İl Başkanlığı binamızda asılı olan cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nun pankartını çağrı heyeti ve destekçileri kaldırmıştır. Ancak biz buradayız, kaldırılan pankartı örgütümüzle birlikte geri astık. Halkın iradesine yönelik bu müdahaleye asla geçit vermiyoruz."

"GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR ENGELLENDİ"

Çağrı heyetinin çevik kuvvet ekiplerini davet ettiğini öne süren Özimer, bazı partililerin il binasına girişinin engellendiğini belirtti. Özimer, "Arkadaşlarımız il binasına giremiyor. Giriş ve çıkışlar engellendi. Biz üçüncü katta nöbetteyiz" açıklamasında bulundu.

ÇELİK: 'SİZİN ÇOCUKLARINIZIN GELECEĞİNİN MÜCADELESİNİ VERİYORUZ'

İl Başkanlığına gelen Özgür Çelik de "Bir avuç zavallıya teslim olmuşlar, sizin çocuklarınızın geleceğinin mücadelesini veriyoruz. Bu işe polisin alet olmasına müsaade etmeyin. Biz demokrasi mücadelesi veriyoruz, sandığı milletin önünden kaçırmaya çalışıyorlar. Biz sizin vicdanınızın bu işi kabul etmediğini biliyoruz. Sizi öne sürüyorlar, kaçıp kayboluyorlar" diyerek yaşananlara tepki gösterdi. 

10 AY SONRA YİNE POLİS ABLUKASI

Yaşanan gerginliğin ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı, 10 ay sonra yine abluka alındı ve polis binaya girdi. 

CHP İstanbul İl Başkanlığı, mahkeme kararıyla Gürsel Tekin'in il başkanı olarak atanmasının ardından geçen yıl eylül ayında da polis tarafından ablukaya alınmıştı.

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