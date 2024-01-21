Para da toplamıştı: TRT sunucusu Menzil tarikatının kanalında!
TRT 1 ekranlarında ramazan programları yapan Serdar Tuncer, tarikate bağlı Serhendi Vakfı’nın YouTube kanalında görüldü. Tuncer daha önce vakıf için para da toplamıştı.
TRT 1 ekranlarında ramazan programları yapan ve Menzil tarikatına yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak yazarı Serdar Tuncer, tarikate bağlı Serhendi Vakfı’nın YouTube kanalında görüldü.
Vakfın sosyal medyada hesabında paylaşılan videoda Tuncer’in de konuştuğu görülüyor.
Hazreti Arif-i Rivgeri kuddise sırruhunun hayatının anlatılacağı "Altun Silsile" bu akşam ?? 20.00'de Serhendi Vakfı youtube kanalında. pic.twitter.com/1QgJkarDGw— Serhendî Vakfı (@serhendivakfi) January 21, 2024
Tuncer daha önce TRT'de sunduğu programda Menzil cemaatinin önde gelen isimlerinden Şemseddin Bektaşoğlu'nu konuk almıştı.
Tuncer aynı zamanda Menzil tarikati için 'Bizim adam olmak için onlara bir şeyler vermeye ihtiyacımız var' sözleriyle para toplamıştı.
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