Park halinde ikaz lambaları yanan otomobilde ölü bulundu
Kayseri'de yol kenarında dörtlü ikaz lambası yanarak duran otomobilin arka koltuklarında bir kişi ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri'de dün akşam saat 22.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi Fırat Caddesi üzerinde bir ihbarı değerlendirmek için seyir halinde olan polis ekipleri, yol kenarında dörtlü ikaz lambası yanarak duran 38 DF 123 plakalı otomobili fark etti.
Durumundan şüphelendikleri otomobilin yanına gelen ekipler, arka koltukta hareketsiz halde yatan bir kadın olduğunu gördü. İhbar sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, arka koltukta yatan ve isminin 51 yaşındaki Hikmet İmamoğlu olduğu öğrenilen kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekiplerinin incelemesinin ardından İmamoğlu'nun cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
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