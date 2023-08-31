Park halindeki otomobil alev alev yandı!

Yayınlanma: 31.08.2023 - 08:01

Güncelleme: 31.08.2023 - 08:01

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Ömer Avni Mahallesi Yarasa Sokak'taki bir otomobilde yangın meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; yol kenarında park halinde bulunan 34 DOH 401 plakalı otomobilde, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi.

İNCELEME BAŞLATILDI!

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek otomobili söndürdü. Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.