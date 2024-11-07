Park halindeki otomobil yandı
Adana'nın Kozan ilçesinde park halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kozan'da Yassıçalı Mahallesi'nde sabah saatlerinde H.İ.'ye ait park halindeki otomobilde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.
Bölgeye sevk edilen ekipler yangını kısa sürede söndürdü. Maddi hasar oluşan araç kullanılamaz hale geldi. Jandarma, yangınla ilgili inceleme başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Çok konuşulacak 'Berat Albayrak' iddiası
- Birinci girdiği mülakatta elendi: İntihar etti!
- 'Dilruba'dan Özgür Özel'e yanıt: 'Yuh, yalana gel'
- Özel’den, Dervişoğlu’na ‘otobüs' yanıtı
- Belediyelerden hastane adımı
- Nurseli İdiz aylık kazancını açıkladı!
- Özgür Özel'den canlı yayında kayyum tepkisi!
- 'Bunu yapmayacaksanız çekin gidin'
- ‘Yediniz, içtiniz, geldiniz’
- Kelepçeli burjuvanın duyulmayan çığlığı