Park halindeki otomobil yandı

Adana'nın Kozan ilçesinde park halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Park halindeki otomobil yandı
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DHA
Yayınlanma: 07.11.2024 - 10:53

Kozan'da Yassıçalı Mahallesi'nde sabah saatlerinde H.İ.'ye ait park halindeki otomobilde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.

Bölgeye sevk edilen ekipler yangını kısa sürede söndürdü. Maddi hasar oluşan araç kullanılamaz hale geldi. Jandarma, yangınla ilgili inceleme başlattı.


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