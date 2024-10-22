Park halindeyken freni boşalan TIR şarampole devrildi
Hatay’da park halindeyken freni boşalan TIR şarampole devrildi. Kazada tırdan yola nar döküldü.
Kaza, İskenderun-Antakya yolu Belen ilçe merkezi mevkisinde meydana geldi. 31 ADM 279 plakalı TIR, park halindeyken freninin boşalmasıyla hareket etti ve şarampole devrildi.
Kazayı gören yurttaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri, yolda önlem alarak olayla ilgili incelemelerde bulundu.
Kaza sırasında TIR şoförü M.İ. araç içerisinde olmamasından dolayı yara almazken, tonlarca nar yola döküldü.
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