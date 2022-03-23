Park kavgasında, bıçaklı 3 saldırganı vuran otoparkçı tutuklandı
Çıkan kavgada kendisine bıçakla saldıran 3 kişiyi pompalı tüfekle yaralayıp kaçan otoparkçı Ömer P. polise teslim oldu. Adliyeye sevk edilen Ömer P., burada çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayda yaralanan 2 kişinin taburcu edildiği, diğer kişinin de hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.
Adana’da otomobili park etme meselesinden çıkan kavgada kendisine bıçakla saldıran Emrah K., Kenan K. ve Sezer Ç.'yi pompalı tüfekle yaralayıp kaçan otoparkçı Ömer P. (35), polise teslim oldu. Adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.
Olay, 16 Mart’ta saat 14.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı otomobildeki Emrah K., Kenan K. ve Sezer Ç., sokağın kenarına aracı park etti. Sokakta otopark işleten Ömer P., 3 arkadaşı, "Otomobili otoparkın karşısına park ettiniz, çekin" diye uyardı.
TÜFEKLE ATEŞ AÇTI
Emrah K., Kenan K. ve Sezer Ç. isteği geri çevirince, taraflar bu nedenle tartıştı. Çevredeki bir kişinin cep telefonuyla kaydettiği tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle 3 arkadaş, Ömer P.’ye bıçakla saldırdı.
Ömer P. ise pompalı tüfekle ateş açtı. Kavgada Emrah K., Kenan K. ve Sezer Ç. yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan Ömer P.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
TUTUKLANDI
Şüpheli Ömer P., 6 gün sonra İl Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ömer P., burada çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan olayda yaralanan Emrah K. ve Kenan K.’nin hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildiği, ağır yaralanan Sezer Ç’nin ise hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.
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