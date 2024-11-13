Park yeri kavgasında boynuna tornavida saplandı
İstanbul Esenyurt’ta iki adam arasındaki park yeri kavgasında şahıslardan biri diğerinin boynuna tornavida sapladı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, yaralanan adamın ise tedavisi devam ediyor.
İstanbul Esenyurt Pınar Mahallesi’nde iddiaya göre, sokak üzerinde İhsan Ö. ile Cafer E. isimli iki kişi arasında park yeri tartışması çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken Cafer E., eline aldığı tornavidayı İhsan Ö.’nün boynuna sapladı. Yaralanan İhsan Ö. kendi imkanlarıyla hastaneye giderken ihbar üzerine sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavga sırasında gözünden yaralanan Cafer E. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan Cafer E., ekipler tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Boynuna tornavida saplanan İhsan Ö.’nün ise tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
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