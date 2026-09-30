“Partimi bırakırsam başkanlığı da bırakırım” demişti: Palu Belediye Başkanı AKP’ye geçti

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde Yeniden Refah Partisi’nin (YRP) adayı olarak Elazığ’ın Palu ilçesinde belediye başkanı seçilen Muhammet Septioğlu, AKP’ye geçti.

Septioğlu’nun AKP’ye katılımı, Ankara’da düzenlenen AKP İl Başkanları Toplantısı sırasında gerçekleşti. Septioğlu’na parti rozetini AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

Septioğlu’nun parti değiştirmesi, daha önce yaptığı açıklamaları da yeniden gündeme taşıdı.

“PARTİMİ BIRAKIRSAM BAŞKANLIĞI DA BIRAKIRIM”

Yeniden Refah Partisi’nden Palu Belediye Başkanı seçildikten sonra 2025 yılında açıklamalarda bulunan Septioğlu, parti değiştirmeye ilişkin görüşünü açık şekilde dile getirmişti.

Septioğlu, o dönem yaptığı açıklamada seçmeninden ve partisinden aldığı destekle yola çıktığını belirterek, parti değiştirmenin yanlış olduğunu düşündüğünü söylemişti.

Septioğlu, “Eğer sen partini bırakacak isen başkanlığı da bırakacaksın, benim görüşüm budur” ifadelerini kullanmıştı.

Açıklamasının devamında ise Septioğlu, “Ben bugün partimi bırakırsam başkanlığı da bırakırım. Açık ve net olarak söylüyorum, partimi bıraktığımda belediye başkanlığını da bırakırım, bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın” demişti.

Septioğlu, bu sözlerinden yaklaşık bir yıl sonra Yeniden Refah Partisi’nden ayrılarak AKP’ye katıldı.