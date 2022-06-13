Patau sendromu ile mücadele eden 7,5 aylık Poyraz kurtarılamadı
Ölümcül kabul edilen ve doktorlar tarafından yaşamla bağdaştırılmayan Patau sendromu (Trizomi-13) tanısıyla İzmit'te dünyaya gelen 7,5 aylık Ertuğrul Poyraz Güven, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
İzmit’te Eda-Özkan Güven çiftinin çocuğu Ertuğrul Poyraz, 4 Kasım'da Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde tüp bebek tedavisinden sonra dünyaya geldi. Ertuğrul Poyraz’a Patau sendromu adı verilen ve 10 bin doğumda bir görülen kromozom hastalığı teşhisi koyuldu.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK
7,5 aydır hastalıkla mücadele eden Ertuğrul Poyraz, dün gece saatlerinde tedavi gördüğü Alikahya Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ertuğrul Poyraz'ın cenazesi, Yuvacık Merkez Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
PATAU SENDROMU (TRIZOMI 13) NEDİR?
Patau sendromu (Trizomi 13), merkezi sinir sistemi, kalp, orta hat defektleri (kusurları), ürogenital sistem anomalileri ve motor zihinsel retardasyon (adaptasyonda bozukluk) ile kendini gösteren bir kromozomal hastalıktır.
Evrim Ağacı'nın aktardığına göre; bu hastalık genellikle anne karnında oluşmaya başladığı için fetüsleri, yeni doğanları etkilemektedir. Patau sendromu yaklaşık 12 bin ile 29 bin civarındaki canlı doğumlarda bir kez görülen nadir bir hastalıktır.
Hastalığı ortaya çıkaran en önemli faktörün yaşı ilerlemiş annelik olduğu bilinmektedir. Bu sendromda kromozom fazlalığı vardır ve fazla olan 13. kromozomun yüzde 90 sıklıkla annenin birinci mayoz bölünmesindeki ayrılma hatasından dolayı meydana geldiği görülmektedir.
Bu hastalıkta 13. kromozom 21. kromozomdan büyük olduğu için anomaliler çok ağır bir şekilde ve çok sayıda ilerleyebilmektedir. Patau sendromu olan çocuklar genelde doğumdan hemen sonra ölebilmekte veyahut anne karnında düşük görülebilmektedir.
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