Patronlar tutuklandı, fatura emekçiye kesildi

Türkiye'nin gündemine oturan ve yıllarca "intihar" denilerek kapatılmaya çalışılan 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık’ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada fatura, inşaat emekçilerine kesildi. Olayla ilgili yürütülen ve polis memurlarına kadar uzanan geniş çaplı soruşturma kapsamında tutuklanan 26 kişi arasında olan Tanyer İnşaat patronları Münir Tanyer ve oğlu Taylan Tanyer cezaevine gönderilirken, şirketin milyarlık lüks projelerinde çarklar durdu.

MİLYONLUK RANTIN GÖLGESİNDE AÇLIK

Şirketin tanıtım dokümanlarında 150 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulu, 112 bin metrekaresi yeşil alandan oluşan devasa bir "kentköy" olarak pazarlanan proje, bugün adeta bir hayalet şantiyeye dönüştü. İçinde butik otel, şef restoranı, gurme mutfak, parmak izli kilit sistemleri ve akıllı ev altyapısı gibi en üst düzey donatıları barındıran; 278 adet lüks konutun yükseldiği şantiyede, geçtiğimiz cuma günü çalışmalar tamamen durduruldu. Patronların cezaevine girmesinin ardından şirket yönetiminin kilitlendiği belirtilirken, krizin firmanın Bayraklı’da yürüttüğü zemin güçlendirme ve kazık çalışmalarına da sıçradığı öğrenildi.

"ŞİRKET AYAKTA KALIRSA ALIRSINIZ"

Urla’daki lüks villalarda çalışan ve 4 aydır tek kuruş ücret alamadan şantiyede kalan yaklaşık 10 emekçi haklarını aramak için şirket yönetimiyle görüşmeye çalışsa da muhatap bulamıyor. TanUrla şantiyesinde aylardır mağdur edilen 60 yaşındaki bir inşaat işçisi, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada yönetimin vekaleti 28-30 yaşlarında Batuhan T. isimli birine devrettiğini belirterek, "Geçen cuma günü işi tamamen durdurdular. Karşımıza geçip, ‘Gidin şikayet edin. Haklarınızı öyle arayın. Tabii ki şirket ortada bulunursa veya şirket ayakta kalırsa…’ dedi. Bu tatlı bir tehdit mi anlamadım. 60 yaşına geldim, ilk defa böyle bir olayla karşılaştım. İhtar çekip gidenler oldu ama 10 civarı arkadaşımızla şantiyede kaldık" dedi.

"KARAYA VURMUŞ BALIK GİBİYİZ"

Milyonlarca liralık sermayenin döndüğü bir projede emekçinin üç kuruşuna göz dikildiğini belirten mağdur işçi, "TanUrla’da koca bir şehir yapıyorlar. Bu koca şehri yapan insan nasıl işçinin üç kuruşuna göz diker? Bunlar yarın kaybolur gider. Bizi çırılçıplak, aç bıraktılar. Hani denizden balığı alırsın karaya atarsın ya... Aynen o şekil bizi kapının önüne bıraktılar" ifadelerini kullandı. Tanyer İnşaatın projelerinde yaklaşık 60’a yakın çalışan olduğu hepsin de durumun aynı olduğu öğrenildi.