Pazar esnafından yeni pazar yerinde 'usulsüzlük' iddiası

Kepez ilçesinde bir araya gelen pazarcı esnafı, yeni yapılan pazar yerindeki stant dağıtımlarına, tezgah alanlarının ve geçiş yollarının daraltılmasına tepki gösterdi. 2010 yılından bu yana pazar yerinde faaliyet gösteren ve mahkeme kararları bulunmasına rağmen haklarının göz ardı edildiğini savunan esnaf, dışarıdan yeni kişilere rüşvet ve usulsüz yer ücretleri karşılığında tezgah verildiğini öne sürerek yetkilileri göreve çağırdı.

Kepez ilçesi Emek Mahallesi'nde sokak arasında kurulan pazar yerini kapalı pazar yerine taşıma sürecinde yaşanan sorunlar nedeniyle pazar esnafı bugün tezgahlarını açmadı. Pazar yerine arabalarını çeken ancak tezgahlarını açmayan esnaf, mahkeme kararlarıyla kendilerine verilmesi gereken yerlerin küçültüldüğünü, mevcut hak sahiplerinin yok sayıldığını, alışveriş alanlarının daraltıldığını belirterek, protesto gerçekleştirdi. Alana alışveriş için gelen vatandaşlar ise pazarın kurulmadığını görünce geri döndü.

Pazar esnafı adına açıklamada bulunan Hikmet Karaalp, 30 yıllık birikmiş bir problem yumağıyla karşı karşıya olduklarını ve kamusal pazar alanları üzerinde rant yaratıldığını öne sürdü. Kepez Belediyesi sınırları içerisindeki yeni pazar alanında usulsüzlük yapıldığını iddia eden Karaalp, "Mevcutta 2 bin 500 metrekarelik alandan, 2 bin 800 metrekarelik yeni bir alana taşınacağız. 23-24 senedir kayıtlı, devlete tüm yükümlülüklerini yerine getiren esnafın hakkı yeniyor. Elimde 5. İdare Mahkemesi'nin kararı ve zabıta müdürü onaylı, buradaki 106 esnafın hak sahibi olduğuna dair belgeler var. Buna rağmen mahkeme kararları uygulanmıyor ve bizi muhatap almıyorlar. 70 esnafı dışarı atıp, yerine dışarıdan para veren 20 kişiyi alıyorlar. Gıda esnafının sayısını 4 kat artırıp 250'ye çıkarıyorlar. 1 kilometre arayla pazar yeri açıp arz-talep dengesini ve esnafın ekmeğini bozuyorlar. Kamusal alan üzerinde, halkın pazar yerinde asla ticaret yapılamaz. Belediyeleri asli görevlerine çağırıyoruz, Antalya'daki 3 bin gerçek esnafın hakkı iade edilsin" dedi.

"VATANDAŞIN ALIŞVERİŞ YAPACAĞI ALANLARI DA DARALTTILAR"

2010 yılından bu yana aynı pazarda esnaflık yaptığını belirten Mehmet Aydoğan, yasal olarak bir pazar yeri taşındığında mevcut esnaf sayısının artırılamayacağını veya azaltılamayacağını söyledi. Aydoğan, "Biz burada 106 kişiyiz ve ekmeğimizi elimizden almaya çalışıyorlar. Normalde yasal olarak 106 kişi olarak geçmesi lazım ama birileri oradan para yiyerek, esnafı çoğaltmaya çalışıyor. Biz buna karşıyız. Biz burada 106 kişiyiz, orada da 106 kişi olmak istiyoruz. Yeni pazar yerinde sayı şu an 200'ün üzerine çıkarılmış durumda. Esnafın yerini küçülttükleri gibi vatandaşın alışveriş yapacağı alanları da daralttılar. Mal indirmek için araçların geçmesi imkansız. Vatandaşın yürüyeceği aralar en az 1,5 metre olması gerekirken şu an 1 metrenin bile altına düştü" diye konuştu.

Belediyenin ve zabıta ekiplerinin usulsüzlüklere duyarsız kaldığını iddia eden esnaf Necdet Karaalp, "Hak sahiplerinden önce dışarıdan gelen adamlara yer veriyorlar. Dışarıdan gelenlerden yer ücreti artı rüşvet alınarak iki kat para toplandı burada, bunu herkes biliyor. Belediye ve zabıta bu duruma duyarsız kalıyor. Bizim mahkeme kararlarımız göz ardı ediliyor. Biz bu haksızlığa sonuna kadar karşıyız" dedi.

"ASIL İSTEĞİMİZ PAZARIN ADALETLİ ŞEKİLDE DÜZENLENMESİ"

Pazar alanının adil bir şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurgulayan Abdullah Karbuz, “Asıl isteğimiz pazarın tekrardan adaletli bir şekilde düzenlenmesi. Yeni yapılan yere tuhafiyecileri ve kendi ürününü satan köylü esnafını almadılar. Onların yerine ekstra sebze ve meyveciler koydular. Dışarıdan ekstra 100 esnafın pazarımıza sokulması mantıklı değil, esnafın ekmeği bölünüyor. Tuhafiyecilerin ve köylülerin de yer aldığı adaletli bir düzenleme yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.