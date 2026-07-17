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Pazar yerinde kadınların görüntülerini çeken erkek gözaltına alındı

Pazar yerinde kadınların görüntülerini çeken erkek gözaltına alındı

17.07.2026 17:44:00
Güncellenme:
DHA
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Pazar yerinde kadınların görüntülerini çeken erkek gözaltına alındı

Edirne’de kurulan Balkan Pazarı’nda kadınların izinsiz görüntülerini çektiği iddia edilen İran uyruklu TIR şoförü R.E. gözaltına alındı. Şüphelinin cep telefonuna el konulurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Edirne’de pazar yerinde, cep telefonuyla kadınların izinsiz görüntülerini çektiği iddia edilen İran uyruklu TIR şoförü R.E., gözaltına alındı.

Kentte, her cuma kurulan Balkan Pazarı’nda bir kişi, cep telefonuyla alışveriş yapan kadınları gizlice görüntülemeye başladı.

Görüntüsünün çekildiği fark eden bir kadın, esnafın da yardımıyla durumu Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekipler, şüpheliyi pazar yerindeki müdüriyet binasına getirdi. Kadının şüpheliden şikayetçi olması üzerine, ihbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

CEP TELEFONUNA EL KONULDU

Şüpheli, ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, cep telefonuna da el konuldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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