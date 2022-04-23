Pazarda cep telefonu çaldı: Adli kontrolle serbest kaldı
Şişli'de pazarda alışveriş yapan kadının montunun cebine koyduğu cep telefonunu yanındaki bir çocukla birlikte çaldığı iddia edilen Hakan S. yakalandı. Cep telefonun çalındığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
İstanbul Şişli'de polise başvuran S.B. adlı kadın cep telefonunun çalındığını söyleyerek polisten yardım istedi. S.B., cep telefonunun pazarda alışveriş yaparken çalınmış olabileceğini söylerken polis çevredeki tüm güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede bir güvenlik kamerasının olayı saniye saniye görüntülediği tespit edildi.
Görüntülerde pazar tezgahından alışveriş yapan S.B.'nin arkasından yaklaşan şüphelinin sözde alışveriş yapıyormuş gibi yaptığı bu sırada ortaya çıkan bir çocuğun kadınla adamın arasına girerek fark ettirmeden cep telefonunu çaldığı görüldü.
13 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Şüpheli ve çocuğun daha sonra birlikte hızla uzaklaşma anları da kamera görüntülerine yansıdı.
Polis yaptığı incelemede şüphelinin daha önceden de 13 kez benzer suçlardan kaydı olan Hakan S. olduğunu tespit etti.
ADLİ KONTROLLE SERBEST
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Hakan S.'yi gözaltına aldı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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