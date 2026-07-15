Pelin Batu: 'Bir diplomat kızı olarak bana yakışmadı'

AHBAP Derneği soruşturmasında, Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinde gündeme gelen şarkıcı Haluk Levent gözaltına alınmıştı. Tarihçi Pelin Batu, deprem döneminde AHBAP ve Haluk Levent'e ilişkin yaptığı paylaşımları kaldırdığını duyurdu.

Batu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Deprem döneminde paylaştığım içeriği kaldırdım. Başta devlet kurumları ve yöneticileri olmak üzere tüm halkımızdan içtenlikle özür diliyorum. Geçerli olur mu bilmiyorum ama çok pişmanım. Dezenformasyon bazen hepimizi etkisine alabiliyor. Araştırmadan, güvenerek hareket etmek yanlıştı. İnsan neye ve kime güveneceğini şaşırıyor artık.

Bir diplomat kızı olarak bana yakışmadı."