Pençe-Kilit şehidi Eril Alperen Emir için Şırnak’ta tören

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Teğmen Eril Alperen Emir'in (25) cenazesi, Şırnak’ta düzenlenen törenin ardından memleketi Ankara’ya uğurlandı.

DHA
Yayınlanma: 13.12.2023 - 10:25
Pençe-Kilit şehidi Eril Alperen Emir için Şırnak’ta tören
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Pençe-Kilit Operasyonu’nun sürdürüldüğü Irak'ın kuzeyinde, teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Teğmen Eril Alperen Emir için Şırnak 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığı’nda tören düzenlendi.

Törene, Şırnak Valisi Cevdet Atay, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, İl Müftü Yardımcısı İbrahim Sancar ve askerler katıldı.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Şehit Emir’in Türk bayrağına sarılı tabutu, tören alanına getirildi.

Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından dua edildi.

Şehidin cenazesi daha sonra, memleketi Ankara’ya uğurlanmak üzere, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’na götürüldü.


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