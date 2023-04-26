Pendik'te havalimanı personelini taşıyan servis aracı ile otobüs çarpıştı: 6 yaralı
Pendik'te akşam İETT otobüsü ile havalimanı personelini taşıyan servis minibüsü çarpıştı. Kazada minibüs şoförü ile birlikte 6 kişi yaralandı.
İstanbul Pendik'te dün iddiaya göre, ara yoldan caddeye çıkan Abidin Kuvvet'in kullandığı servis minibüsü ile içerisinde yolcu bulunmayan Mustafa Arslan'ın kullandığı İETT otobüsü çarpıştı.
Kazada servisin ön koltuğunda oturan bir yolcu sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkışan yolcu araçtan çıkartılırken, olayda servis şoförü ile birlikte 6 kişi yaralandı.
İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanmayan İETT şoförü ifadesi alınmak üzere Yenişehir Polis Merkezi'ne götürüldü. Kaza nedeniyle Teknopark Bulvarı'nda trafik oluştu.
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