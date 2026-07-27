Perşembe Yaylası için ek rapor istendi

Ordu’nun Aybastı, Korgan ve Kabataş ilçeleri sınırlarında, Perşembe Yaylası’nı da kapsayan bölgede yürütülen maden arama amaçlı sondaj çalışmalarına ilişkin davada Ordu İdare Mahkemesi, ara kararını açıkladı. Mahkeme, yürütmenin durdurulması talebini bu aşamada karara bağlamayarak bilirkişi heyetinden 14 başlıkta ayrıntılı ek rapor hazırlanmasını istedi. Davada, Ordu Valiliği’nin Taşzemin madencilik şirketine verdiği maden arama izninin iptali ile yürütmesinin durdurulması talep ediliyor. Mahkeme, mevcut bilirkişi raporuna davalı idare ve şirket tarafından yapılan itirazların değerlendirilmesi gerektiğini belirterek ek raporun hazırlanması için 15 gün süre verdi. Raporun taraflara tebliğ edilmesinin ve itirazların alınmasının ardından yürütmenin durdurulması talebi yeniden değerlendirilecek.