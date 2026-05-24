Personele atılan 'tehdit' mesajı paylaşıldı: Kılıçdaroğlu cephesinin maaş gerekçesi suya düştü

24.05.2026 11:16:00
Haber Merkezi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Güldem Atabay, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen Mahir Polat'ın 'maaş' açıklamasına tepki gösterdi. Atabay, bir personel ile yapılan yazışmaları paylaşarak, "Bakın ben o 'maaş ödemek istedikleri personeli' nasıl tehdit ettiklerini göstereyim" dedi.
İstinafın CHP kurultay davasında verdiği tedbir kararının ardından CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi talebinin sabah saatlerinde tebliğ edileceği iddiaları ortaya atıldı.

Bunun üzerine Genel Merkez bahçesinde bekleyen aralarında CHP yöneticilerinin de olduğu partililer ile Genel Merkez'in dışında bekleyen ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bir grup arasında arbede çıktı.

POLAT'IN ANA NEDENİ 'MAAŞLARMIŞ'

Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, "Sizin bugün genel merkeze sabah gelme ana nedeniniz neydi?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Burada iki gündür çalışan memurlar, çalışan emekçilerimiz bayram ikramiyelerini, maaşlarını alıp tatile gitmek istiyorlar. Burada yetkisiz bir şekilde oturdukları için verilemiyor. Onlarca, çay ocağından temizlikçisine kadar insanlar bizlere ulaşmaya çalışıyor. 

E biz kimin neyi var neyi yok bilmeden, ödeme, yetki dağılımı falan yapılamadığı için onlar da mağdur oluyor. Bir an evvel Türkiye'nin yükünü almak istiyoruz, bunları istiyoruz. O sebeple bekliyoruz."

CHP'DEN POLAT'A JET YALANLAMA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Güldem Atabay, Mahir Polat'a bir personel ile yapılan yazışmaları paylaşarak yanıt verdi.

Atabay, "Maaş ödemek istemişler ya.. Hani İzmir'in utançlarından biri Mahir Polat dedi... Bakın ben o "maaş ödemek istedikleri personeli" nasıl tehdit ettiklerini göstereyim" ifadelerini kullandı.

Atabay'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"BİNAYI TERK EDİN" MESAJI ATTILAR

Bugün Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne verilen tahliye dilekçesinden saatler önce Kılıçdaroğlu ekibi, Genel Merkez personelini aradı.

ANKA'nın aktardığı bilgilere göre personele, "Tahliye işlemleri başladığında Genel Merkez'de olursanız sözleşmeniz feshedilecek, binayı terk edin" denildi. Bunun üzerine personel binayı terk etti.

Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında ikinci görüşme CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında dün akşam saatlerinde bir iletişim gerçekleştiğini açıkladı.
CHP'de 'mutlak butlan' gerilimi: 'Kılıçdaroğlu kurultay için 4 vekilin ihracını istedi' Mahkemenin CHP için 'mutlak butlan' kararı vermesinin ardından 'genel başkan' koltuğuna oturtulan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni bir kurultay için Özgür Özel'den dört ismin ihracını istediği belirtiliyor.
Son dakika... Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ne polis müdahalesi istedi: Ankara Valiliği'nden jet talimat geldi! Son dakika haberi... CHP Genel Merkezi önündeki "tahliye" gerginliği sürerken; Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yaşananlara dair ilk açıklama geldi. Kılıçdaroğlu, tahliyenin gerçekleşmesi için polis müdahalesi istedi. Bunun üzerine Ankara Valiliği'nden talimat geldi.