Pervin Buldan'ın soruşturma dosyası Ankara'ya gönderildi
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın, Deniz Poyraz'ın partisinin il binasına yönelik saldırıda katledilmesi olayına ilişkin davanın görüldüğü mahkemenin heyetine yönelik sözleri üzerine açılan soruşturmada, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın, İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada heyete yönelik sözleri nedeniyle başlatılan soruşturmada, delilleri toplayarak dosyayı tamamladı.
Dosyaya, Buldan'ın yaptığı konuşma sırasında, duruşmayı izleyenlerce çekilmiş ve sosyal medyada paylaşılan görüntüleri de eklendi.
Görüntülerde, "Buldan'ın mahkeme heyetinin adil yargılama yapmasını etkilemeye teşebbüs mahiyetinde söz ve davranışlarda bulunduğu, sağ el işaret parmağını da sallayarak heyetin saygınlığını rencide etmeye yönelik ifadeler kullandığı" öne sürüldü. Dosya, yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde 29 Aralık 2021'de görülen duruşma sırasında, HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan'ın mahkeme heyetine yönelik söz ve davranışları nedeniyle soruşturma başlatıldığını bildirmişti.
Video Haberler
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
En Çok Okunan Haberler
- AKP'liler de aynı düşüncede
- Öldürülen Azra'nın duruşmasında gerginlik
- Zam geldi, ıspanak fiyatları ikiye katlandı
- Anne, çocuğunu ayının önüne attı
- Canlı yayında ilginç anlar
- Aysel Tuğluk hakkında yeni karar
- Yemeksepeti emekçileri sahaya iniyor
- Kripto para platformundan milyar dolarlık yatırım
- Rize'de 'zam' protestosu: Çarpilduk, yanduk
- Valilik açıkladı: O yol trafiğe kapatıldı