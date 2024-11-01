Pes dedirten yöntem: 'Zeytin ağacında' 1569 adet uyuşturucu ele geçirildi

Adana'nın Kozan ilçesinde bir eve baskın yapan polis, bahçedeki zeytin ağacının dallarına arasında çanta içinde saklanmış 1569 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Pes dedirten yöntem: 'Zeytin ağacında' 1569 adet uyuşturucu ele geçirildi
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DHA
Yayınlanma: 01.11.2024 - 10:10

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğa Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Güneri Mahallesi'nde O.K.'nin uyuşturucu satışı yaptığı ihbarını aldı. Savcılığın talimatıyla O.K.'nin evine narkotik ekiplerince baskın düzenlendi.

Evde arama yapan ekipler, bahçedeki zeytin ağacının dallarına arasında, çanta içinde saklanmış 1569 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan O.K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 


Etiketler: #Adana

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