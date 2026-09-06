Pet şişelere gizlemişler! Antalya Havalimanı'nda 18 kilo 921 gram uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince Antalya Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda, 18 kilo 921 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Antalya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar doğrultusunda hava yoluyla Türkiye'ye giriş yapan iki şüpheliyi takibe aldı. Zanlılara ait iki valiz ayrıntılı arandı.

Yapılan kontrollerde, pet şişelere gizlenmiş 6 kilo 571 gram uyuşturucu tespit edildi. Aramaların devamında ise muhtelif kıyafet ve eşyalara emdirildiği belirlenen 12 kilo 350 gram uyuşturucu madde bulundu.

Operasyon neticesinde yakalanan toplam 18 kilo 921 gram uyuşturucu maddeye el konulurken, şüpheliler hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.