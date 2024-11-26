Philips, ürünlerini geri çağırıyor: Ütülerdeki güvenlik sorunu nedeniyle...

Yayınlanma: 26.11.2024 - 12:38

Güncelleme: 26.11.2024 - 12:38

Philips’in geri çağırdığı ütülerde, buhar üreten kazanlardaki kaynak dikişlerinde yaşanan bir sorun nedeniyle kontrolsüz buhar çıkışı meydana gelmekte. Bu durum, kullanıcıların yanık veya darbe yaralanması gibi sağlık tehlikeleriyle karşı karşıya kalmasına yol açabiliyor.

GERİ ÇAĞRILAN ÜRÜNLER

Versuni, ürünlerini satın alan kullanıcıların seri numaralarını kontrol etmelerini ve geri çağırma listesinde olup olmadıklarını incelemelerini talep etti. Ayrıca, sağlık riski nedeniyle, geri çağırılan ürünlerin kullanılmaması gerektiği vurgulandı.

Geri çağrılan modeller şunlar:

PSG8030 | 2421, 2422 veya 2423

PSG8040 | 2421, 2422 veya 2423

PSG8050 | 2421, 2422 veya 2423

PSG8130 | 2421, 2422 veya 2423

PSG8140 | 2421, 2422 veya 2423

PSG8160 | 2421, 2422 veya 2423

PSG9050 | 2421, 2422 veya 2423

PSG9040 | 2421, 2422 veya 2423

PSG9030 | 2421, 2422 veya 2423

PSG9055 | 2421, 2422 veya 2423

GC9630 | 2421, 2422 veya 2423

GC9635 | 2421, 2422 veya 2423

GC9642 | 2421, 2422 veya 2423

GC9650 | 2421, 2422 veya 2423

GC9660 | 2421, 2422 veya 2423

GC9675 | 2421, 2422 veya 2423

GC9682 | 2421, 2422 veya 2423

Philips, kullanıcıları geri çağrılan modelleri kullanmamaları konusunda uyararak, bu ürünleri en kısa sürede geri getirmelerini talep etti.