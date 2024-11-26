Philips, ürünlerini geri çağırıyor: Ütülerdeki güvenlik sorunu nedeniyle...
Philips, PSG8XXX, PSG90XX ve GC96XX serilerine ait ütülerde tespit edilen güvenlik sorunları nedeniyle, ürünleri geri çağırma kararı aldı. Bu karar, Hollandalı teknoloji devi Philips’in alt üreticisi Versuni tarafından açıklandı.
Philips’in geri çağırdığı ütülerde, buhar üreten kazanlardaki kaynak dikişlerinde yaşanan bir sorun nedeniyle kontrolsüz buhar çıkışı meydana gelmekte. Bu durum, kullanıcıların yanık veya darbe yaralanması gibi sağlık tehlikeleriyle karşı karşıya kalmasına yol açabiliyor.
GERİ ÇAĞRILAN ÜRÜNLER
Versuni, ürünlerini satın alan kullanıcıların seri numaralarını kontrol etmelerini ve geri çağırma listesinde olup olmadıklarını incelemelerini talep etti. Ayrıca, sağlık riski nedeniyle, geri çağırılan ürünlerin kullanılmaması gerektiği vurgulandı.
Geri çağrılan modeller şunlar:
PSG8030 | 2421, 2422 veya 2423
PSG8040 | 2421, 2422 veya 2423
PSG8050 | 2421, 2422 veya 2423
PSG8130 | 2421, 2422 veya 2423
PSG8140 | 2421, 2422 veya 2423
PSG8160 | 2421, 2422 veya 2423
PSG9050 | 2421, 2422 veya 2423
PSG9040 | 2421, 2422 veya 2423
PSG9030 | 2421, 2422 veya 2423
PSG9055 | 2421, 2422 veya 2423
GC9630 | 2421, 2422 veya 2423
GC9635 | 2421, 2422 veya 2423
GC9642 | 2421, 2422 veya 2423
GC9650 | 2421, 2422 veya 2423
GC9660 | 2421, 2422 veya 2423
GC9675 | 2421, 2422 veya 2423
GC9682 | 2421, 2422 veya 2423
Philips, kullanıcıları geri çağrılan modelleri kullanmamaları konusunda uyararak, bu ürünleri en kısa sürede geri getirmelerini talep etti.
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