Pınar Sevim dosyası Yargıtay'da: 'Bir cana kıyan kişiye takdiri indirimin sebebi ne?'

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşayan Pınar Bulunmaz, 22 Şubat 2024'te evli olduğu Rıdvan Bulunmaz ile aracının içinde tartıştıktan sonra ateşli silah yaralanması sonucunda şüpheli şekilde hayatını kaybetti.

Siverek 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Bulunmaz'ı “kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırırken, daha sonra yaptığı indirimle cezayı müebbet hapse çevirdi.

SEVİM'İN AİLESİ CUMHURİYET'E KONUŞTU

Haziran ayında İstinaf Mahkemesi’nin kararı onamasının ardından dosya Yargıtay’a taşındı. Yargıtay’dan çıkacak kararı bekleyen Pınar Sevim’in ailesi Cumhuriyet’e konuştu.

Pınar Sevim’in ağabeyi Erdal Sevim, kardeşinin ölümüne ilişkin davada sanığa verilen müebbet hapis cezasına uygulanan takdiri indirime tepki gösterdi.

Yerel mahkemenin sanığı önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdığını, ardından Türk Ceza Kanunu’nun 62. maddesi kapsamında indirim uyguladığını belirten Sevim, “Eğer bu kişi bir cana, bir hayata, bir ailenin yok olmasına sebep olduysa takdiri indirimin sebebi ne? Adalet neden yarım bırakıldı?” dedi.

Dosyanın Yargıtay’da olduğunu belirten Sevim, sanığın hiçbir indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep ettiklerini dile getirdi.

Sevim, olayın ardından delillerin karartılması gibi iddiaların da bulunduğunu belirterek bu kişiler hakkında da herhangi bir soruşturma yürütülmediğini ifade etti.

Sevim “Delilleri karartan kişiler, yalancı tanık ayarlayan kişiler zaten hiç dikkate alınmadı ve göz ardı edildi. Herhangi bir soruşturma açılmadı bunlarla ilgili” dedi.

‘FİİLİN KARŞILIĞI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET’

Pınar Sevim’in ailesi olarak başından beri sanığın indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istediklerini aktaran Sevim, “Bu fiilin TCK'daki karşılığı ağırlaştırılmış müebbet olmalı. Böyle bir yasa varken bu yasayı göz ardı edip, bir kişinin hayatına son vermiş birinin mahkeme salonlarındaki duruşu ya da giyim kuşamı, oradaki davranışları bu eylemi gölgede bırakmamalı” ifadelerini kullandı.

Yerel mahkemenin kararının ardından dosyanın istinafa taşındığını ve istinafın kararı onadığını belirten Sevim, dosyanın şu anda Yargıtay’da olduğunu söyledi.

Yargıtay’dan çıkacak kararı beklediklerini belirten Sevim, “Şu an Yargıtay’da biz bu yanlıştan dönülüp ağırlaştırılmış müebbetle katil zanlısının cezalandırılmasını bekliyoruz, onu talep ediyoruz” diye konuştu.