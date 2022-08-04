Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'ye annesinden psikolojik şiddet!
Gaziantep’te babasının görev yaptığı sitenin bahçesinde pitbull cinsi köpeklerin saldırısıyla ağır yaralanarak gündeme oturan A. A'nın olaydan önce evinde çekildiği görüntülerinde uğradığı muamele büyük tepki çekti.
Gaziantep’te babasının görev yaptığı sitenin bahçesinde pitbull cinsi köpeklerin saldırısıyla ağır yaralanarak ülke gündemine gelen A.A'nın olaydan önce evinde çekildiği görüntülerinde uğradığı muamele büyük tepki çekti. A.A, görüntülerde annesi tarafından farklı zamanlarda tasmalanarak, elleri kolları bağlanarak ve küfüre maruz bırakılarak psikolojik şiddet görmüş.
TASMA TAKMIŞ, ELLERİNİ BAĞLAMIŞ, KÜFÜR ETMİŞ
Sabah'tan Mehmet Boncuk'un haberine göre, sosyal medyada paylaşılan bir video görüntüsünde annenin boynuna tasma taktığı küçük çocuğa köpek eğitimi taklidi yaptırması dikkat çekiyor. Başka bir görüntüde çocuğu sert bir şekilde uyaran kadının, "Sana bundan sonra telefon yasak, park yasak, dışarı çıkmak yasak, çocuk yüzü görmek yasak. Bundan sonra seni bu odaya kilitleyeceğim, önüne de buradan it gibi yiyeceğini koyacağım. Orada oturup yiyeceksin. Oyuncak yasak, dışarı yasak, çocuk yasak" dediği, küçük çocuğun da zorlukla "tamam" dediği duyuluyor.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülere tepki gösteren vatandaşların çocuğun aileden alınması gerektiğini belirterek yetkilileri göreve çağırdı.
İŞTE O YORUMLAR:
Sinemmiko: Şimdi gerçekten çocuk seviyorlar mı insana mı değer veriyorlar yoksa katliam çağrısı mı yapıyorlar belli olur. Gün yüzüne çıkarttığınız için çok teşekkür ederim. Bu istismardır. Çocuğa bir kez daha çok üzüldüm.
Esraaaac: Yine bir olay ve binlerce soru işareti. Herkes ürememeli.
Sevgi Acar: Olay hakkında net bilgi bakanlığa bildirelim insan hakları derneği olarak.
Sevda Üner: Bence kurtarılsın o çocuk kurtarılsın
Hercankiymetli: Yerin dibine girseydik de bu masum evladımıza yapılanları görmeseydik.
Çok üzgünüm Asiye.
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