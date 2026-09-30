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Piyasa değeri 40 milyon TL... Bartın'da evin deposunda 8 ton titanyum ele geçirildi

Piyasa değeri 40 milyon TL... Bartın'da evin deposunda 8 ton titanyum ele geçirildi

30.09.2026 14:26:00
Güncellenme:
DHA
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Piyasa değeri 40 milyon TL... Bartın'da evin deposunda 8 ton titanyum ele geçirildi

Bartın'da bir evin deposunda piyasa değeri yaklaşık 40 milyon TL olan 8 ton titanyum maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, 3 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.
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Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Bartın ve Amasra ilçelerinde polis ekipleri tarafından evlere baskınlar yapıldı.

Kent merkezinde A.B.’ye ait evin deposunda yapılan baskında 8 ton titanyum maddesi ele geçirildi. Ekipler, A.B. ile birlikte olayla bağlantısı bulunduğu belirtilen S.Ç. ve H.B.'yi gözaltına aldı.

Depoda ele geçirilen titanyum maddesi, AFAD ve Emniyet Bomba İmha ekiplerince analiz edilerek halk sağlığını tehlikeye atacak bir durumunun olmadığı tespit edildi.

Ele geçirilen titanyum maddesinin piyasa değerinin yaklaşık 40 milyon TL olduğu belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İlgili Konular: #Bartın #Operasyon

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