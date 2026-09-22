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PMYO Giriş Sınavı sonuçları açıklandı mı? 2026 25. Dönem PMYO mülakat sınavı sonuçları nereden öğrenilir?

PMYO Giriş Sınavı sonuçları açıklandı mı? 2026 25. Dönem PMYO mülakat sınavı sonuçları nereden öğrenilir?

22.09.2026 13:44:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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PMYO Giriş Sınavı sonuçları açıklandı mı? 2026 25. Dönem PMYO mülakat sınavı sonuçları nereden öğrenilir?

2026 25. Dönem PMYO Giriş Sınavı kapsamında fiziki yeterlilik ve sözlü mülakat aşamalarını tamamlayan adayların gözü sonuç duyurusuna çevrildi. Peki, PMYO Giriş Sınavı sonuçları açıklandı mı? 2026 25. Dönem PMYO mülakat sınavı sonuçları nereden öğrenilir?
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Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim görmek isteyen adayların katıldığı 25. Dönem PMYO Giriş Sınavı sürecinde mülakat aşamasının tamamlanmasının ardından gözler Polis Akademisi Başkanlığına çevrildi. Adaylar, sınav sonucunda asil veya yedek listede yer alıp almadıklarını öğrenmek için sonuç duyurusunu takip ediyor. Peki, PMYO Giriş Sınavı sonuçları açıklandı mı? 2026 25. Dönem PMYO mülakat sınavı sonuçları nereden öğrenilir?

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PMYO GİRİŞ SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2026 Yılı 25. Dönem PMYO Giriş Sınavı sonuçları açıklandı.

PMYO GİRİŞ SINAVI SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, PMYO sınav sonuçlarını e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

e-Devlet’e T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ‘’https://www.turkiye.gov.tr/polis-akademisi-polis-akademisi-sinav-sonucu-sorgulama’’ adresi üzerinden sonuçlara erişilebilecek.

25. DÖNEM PMYO KAÇ ÖĞRENCİ ALACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılında Polis Meslek Yüksekokullarına toplam 3 bin 250 öğrenci alınacak. Kontenjan dağılımı ise şöyle:

Erkek aday: 2 bin 560

Kadın aday: 630

Şehit veya vazife malullerinin eş ve çocukları: 60

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