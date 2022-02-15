Polis aracına saldırı: Benzin döktü

15 Şubat 2022 Salı, 21:25

Saat 18.00 sıralarında, Gölcük Şehit Bayram Özdere Polis Merkezi’nin önünde meydana gelen olayda, polis merkezinin önünde park halindeki polis aracının üzerine benzin döken kişi, aracı ateşe verdi.

Polisler şüpheli K.T.'yi yakalayarak gözaltına alırken, yaptıkları müdahale ile yangını da büyümeden söndürdü. Polis ekipleri, K.T.’yi gözaltına aldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, K.T.’nin uyuşturucu maddenin etkisinde olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi. K.T.’nin çeşitli suçlardan sabıka kaydının bulunduğu bildirilirken, kamu malına zarar vermesi nedeniyle soruşturma başlatıldı.



