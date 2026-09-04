Polis aracıyla otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, saat 13.00 sıralarında Nazilli'nin Yeşil Mahallesi 75’inci Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. V.Y.'nin kullandığı 07 AGU 12 plakalı otomobille polis aracı çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü V.Y. ile bir polis memuru yaralandı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.