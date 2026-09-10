'Polis içindeki köstebekler' paylaşımı nedeniyle tutuklanmıştı: Gazeteci Ali Çağatay tahliye edildi

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın kaçırılmasına ilişkin sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek tutuklanan gazeteci Ali Çağatay, yaklaşık 2,5 aylık tutukluluğunun ardından ilk kez hakim karşısına çıktı.

Savcılık, Çağatay’ın cezalandırılmasını ve tutukluluğunun devamını isterken mahkeme, yurtdışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar verdi.

İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savunma yapan Çağatay, paylaşımında Emniyet Teşkilatı’nın tamamını suçlamadığını belirterek, “Tam aksine Emniyet Teşkilatı’nın bir nevi onurunu korumuş oldum” dedi.

Paylaşımının yalan veya sahte olduğuna ilişkin dosyada herhangi bir bilgi ya da belge bulunmadığını savunan Çağatay, gözaltı sürecine ilişkin de “Adliyeye sevk edildiğimde savcı beni görmeden, ifademi almadan tutuklamaya sevk etmiştir” ifadelerini kullandı.

Çağatay’ın avukatı Aslı Kazan ise soruşturma aşamasında paylaşımın içeriğine ilişkin araştırma yapılmadığını, paylaşımın yanlış veya yanıltıcı olduğunun ortaya konulmadığını söyledi.

Savcılık mütalaasında Çağatay’ın “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “Emniyet Teşkilatı’nı alenen aşağılama” suçlarından cezalandırılmasını ve tutukluluğunun devamını talep etti.

Mahkeme, savunmasının alınması, toplanacak delil kalmaması ve tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak Çağatay’ın yurtdışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar verdi. Duruşma 1 Ekim’e ertelendi.