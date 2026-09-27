Polis intiharları durmuyor: ‘Sendikasız polis sahipsiz durumda’

Polis intiharlarına her gün yenisi ekleniyor. Son on günde Tunceli Nizamiye’de görevli polis memuru Gülbettin P., Balıkesir’de emekli polis memuru Murat Budak, Konya Ereğli’de görevli polis memuru İrfan T., Şırnak Cizre’de görev yapan polis memuru Serhat S., Kocaeli Karamürsel’de görevli polis memuru Niyazi Y., Ankara’da emekli polis memuru Ali Şekeroğlu, Tekirdağ Muratlı’da emekli Recep Şantürk ve Ankara’da görev yapan polis memuru İbrahim I. K. intihar ederek yaşamına son verdi.

‘ANLAYIŞ DEĞİŞMİYOR’

2025 yılında 82 emniyet mensubu intihar ederken 2026 yılında intihara bağlı ölüm sayısı 9’u emekli olmak üzere 68’e ulaştı. Cumhuriyet'e konuşan ve bu tablonun tesadüf olmadığını ve çığ gibi büyüyen sorunların bir sonucu olduğunu belirten YENİ Parti İzmir Milletvekili Murat Bakan, "Bakanlar değişiyor, anlayış değişmiyor. Her yeni bakanla yeni bir umut besledik, her defasında aynı duvara çarptık. Polis intiharlarının araştırılması için verdiğim Meclis araştırma önergeleri de her seferinde iktidar oylarıyla reddedildi" dedi.

‘6 YILDA KAÇ İNTİHAR OLDU?’

Bir ay önce, dört ilde bir günde dört kolluk mensubunun hayatına son vermesi üzerine Sayın Bakan'a on soru yönelttiğini anımsatan Bakan, “Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 2020-2026 arasında kaç intihar yaşandığını, bu personelin kaçına psikolojik destek verildiğini sordum. Hâlâ cevap yok. Cevap vermemek de bir cevaptır” dedi.

“Mesleğinin daha ikinci ayındaki bir genç neden hayatına son verir?”, “Üniformasını giyeli sekiz hafta olmuş bir insanın önünde gördüğü manzara nedir?”, “Ve bir ömür bu devlete hizmet etmiş, emekli olmuş bir polis memuru, huzur içinde çocuklarının mürüvvetini göreceği bir dönemde neden Anayasa Mahkemesi'nin karşısında, boynunda bayrakla canına kıyar?” sorularının altını çizen Bakan, “Cevabı Ali Şekeroğlu'nun elindeki dövizde yazıyor: 'Para için değil, onurumuz için.' Mesele yalnızca para değil, onurdur. Bu insanlar dilenmiyor, emeğinin karşılığını istiyor” tespitinde bulundu.

‘SORUMLULARA SORUŞTURMA AÇILDI MI?’

Amir baskısı ile mobbinge dikkat çeken ve intihar eden bazı polis mensuplarının geride, gördükleri baskıyı anlatan notlar bıraktığını vurgulayan Bakan, “Ben bu notları önergelerime ekledim, Meclis kürsüsünden okudum. Bugüne kadar bu notlarda adı geçen kaç amir hakkında işlem yapıldı? Kaç idari soruşturma açıldı?” sorularını sordu. Polislerin, amirinin iki dudağı arasında yaşayan, şikâyet ettiğinde başına ne geleceğini bilen bir insan haline getirildiğini belirten Bakan, “On altı saat çalıştırılan, izni keyfi olarak iptal edilen, şark görevi bir tehdit aracı gibi kullanılan bir memurdan soğukkanlılık ve sabır bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

‘NİJER’DE VAR, TÜRKİYE’DE YOK’

Bütün bunların altında tek bir yapısal sebep olduğunu söyleyen Bakan, “Bu ülkede polisin sendikası yok. Polis sahipsizdir, kurumsal olarak sahipsizdir. Bunu yıllardır her kürsüde söylüyorum. Fildişi Sahili'nde polis sendikası var, Nijer'de var, Avrupa'nın tamamında var; Türkiye'de yok” dedi. Bir polisin mobbing gördüğünde, izni keyfi olarak iptal edildiğinde, fazla mesaisini alamadığında gidecek kimsesi olmadığını söyleyen Bakan, polislerin arkasında duracak, hakkını hukuk yoluyla arayacak bir yapı olmadığının altını çizdi.

‘DEVLET MESELESİ’

Emniyet mensuplarının sosyal, kültürel ve ekonomik haklarını güvence altına alacak bir meslek kanununun hâlâ çıkarılmadığına dikkat çeken Bakan, “Bu teşkilatın çalışanları ve emeklileri, diğer kamu görevlilerinin sahip olduğu en temel haklardan bugün hâlâ mahrumdur. Siyasi irade ortaya konmadığı her gün, yaşanan her kayıp bu iradesizliğin hanesine yazılır” dedi. Bakan ayrıca bu konunun devlet meselesi olduğunu söyleyerek emniyet teşkilatının çalışanları ve emeklileri için atılacak her adımda, kimden gelirse gelsin destek vereceklerini açıkladı.

‘EN ACI EVRE EMEKLİLİK’

Emekliliğin polislikteki en acı evre olduğunu vurgulayan Bakan, şunları söyledi: “Polis emekli olduğunda eline geçen para, çalışırken aldığının neredeyse yarısına iniyor. Çünkü maaşını oluşturan ödemelerin önemli bir kısmı emekliliğe yansımıyor, 3600 ek gösterge eğitim ve hizmet sınıfı ayrımı yapılmaksızın tüm emniyet mensuplarına hâlâ verilmedi. Sonuç ortada. Emekli polis güvenlik görevlisi oluyor, servis şoförlüğü yapıyor, özel aracıyla yolcu taşıyor. Yıllarca silah taşımış, gece nöbeti tutmuş, ölümle burun buruna çalışmış, yıpranmış bir insan, 60 yaşında ekmek parası için direksiyona geçiyor. Bu ülkede emeklilik dinlenme dönemi olmaktan çıkmış, yoksullukla tanışma dönemi haline gelmiştir. Bir devlet, kendisine ömrünü vermiş insanı fakru zaruret içine düşürüyorsa, orada konuşulması gereken şey rakamlar değil, o devletin kendi memuruyla kurduğu ilişkidir.”