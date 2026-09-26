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Polis intiharlarında dikkat çeken tablo: İki emekli, üç görevli polis intihar etti!

Polis intiharlarında dikkat çeken tablo: İki emekli, üç görevli polis intihar etti!

26.09.2026 07:44:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Polis intiharlarında dikkat çeken tablo: İki emekli, üç görevli polis intihar etti!

Ankara, Şırnak, Tekirdağ ve Kocaeli’den peş peşe polis ve emekli polislerin yaşamına son verdiği haberleri geldi. Ankara’da AYM önündeki emekli eyleminde yaşamına son verme girişiminde bulunan Ali Şekeroğlu hastanede hayatını kaybederken, aynı gün Çevik Kuvvet’te henüz iki aydır görev yaptığı belirtilen bir polis memurunun da yaşamına son verdiği bildirildi.
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Emniyet teşkilatında polislerin yaşamına son vermesi yeniden gündemde. Ankara’da iki, Şırnak, Tekirdağ ve Kocaeli’de birer olmak üzere kısa süre içinde beş polis ve polis emeklisinin yaşamına son verdiği bildirildi. Olaylara ilişkin soruşturmalar sürüyor.

AYM ÖNÜNDEKİ EYLEME KATILAN ALİ ŞEKEROĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Ankara’da emeklilerin seyyanen zam ve yaşam koşullarına ilişkin taleplerini dile getirmek amacıyla Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde düzenlediği eyleme katılan 60 yaşındaki emekli polis Ali Şekeroğlu, intihar etti.

Hastaneye kaldırılan Şekeroğlu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şekeroğlu’nun eylemde “Para için değil, onurumuz için” yazılı döviz taşıdığı görüldü.

ANKARA’DA İKİ AYLIK POLİS MEMURU DA YAŞAMINI YİTİRDİ

Başkentte aynı gün bir başka polis memurunun da yaşamına son verdiği bildirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görev yapan ve meslekte henüz iki aylık olduğu belirtilen İ.İ., Yenimahalle ilçesinin Demetevler semtinde kaldığı evde hayatını kaybetti. İ.İ.’nin olay öncesinde ailesine bir mektup bıraktığı öne sürüldü. 

ŞIRNAK, TEKİRDAĞ VE KOCAELİ’DEN DE HABERLER GELMİŞTİ

Ankara’daki iki olayın yanı sıra Şırnak, Tekirdağ ve Kocaeli’de de polis ve polis emeklilerinin yaşamlarına son verdiği bildirilmişti.

Şırnak’ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği’nde görev yapan Başkomiser S.S.’nin yaşamına son verdiği öne sürüldü. Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde emekli polis Recep Şantürk’ün (62), Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde ise Trafik Denetleme kadrosunda görevli polis memuru Niyazi Y.’nin yaşamını yitirdiği aktarıldı. 

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