Polis memuru şehit edilmişti: Soruşturmada yeni gelişme

Altındağ ilçesine bağlı Karacaören Mahallesi’nde önceki gün polis ekipleri, ‘şok’ uygulama sırasında otomobili durdurdu. Polis, araçta bulunan 3 kişinin kimlik kontrolünü yaparken arka koltukta oturan Yusuf Eray Tekalan, inip polis memuru Ahmet Türkoğlu’na tabancayla 2 el ateş edip, ayni silahla intihar etti.

Ağır yaralanan polis memuru Türkoğlu, kaldırıldığı Pursaklar Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit polis dün Ankara'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

10 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Araçta bulunan ve olay sonrası kaçmaya çalışan Yasin A. ve Arif A., yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında polisi şehit eden Yusuf Eray Tekalan ve diğer 2 kişiyle bağlantılı 8 kişi daha gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan toplam 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki sorguları sürüyor.