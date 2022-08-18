Polis memuru, tartıştığı yurttaşı bacağından vurdu
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polis memuru Bayram K., yolda karşılaşıp tartıştığı Kemal G.'yi beylik tabancasıyla bacağından yaraladı. Bayram K., olayın ardından meslektaşları tarafından gözaltına alındı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesi Kaleiçi Bahar Sokak'ta saat 04.30 sıralarında meydana gelen olayda, Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Bayram K., eşiyle Kuşadası'ndaki bir bara eğlenmeye gitti.
Gecenin sonunda eşiyle yolda yürüyen Bayram K. ile karşılaştığı Kemal G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kemal G.'nin arkadaşlarının da katıldığı tartışma, büyüyüp, kavgaya dönüştü.
Bayram K., belinden çıkardığı beylik tabancasıyla önce 3 el havaya ateş etti. Ardından tabancasını Kemal G.'ye doğrultan Bayram K., bir kez daha ateşledi.
GÖZALTINA ALINDI
Bacağından yaralanan Kemal G., ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bayram K. ise olayın ardından meslektaşları tarafından gözaltına alındı.
Bayram K.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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