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Polis memurunu şehit etmişti: Daha sonra kendini vuran şüphelinin 8 farklı suç kaydı çıktı

Polis memurunu şehit etmişti: Daha sonra kendini vuran şüphelinin 8 farklı suç kaydı çıktı

7.10.2026 11:42:00
Güncellenme:
DHA
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Polis memurunu şehit etmişti: Daha sonra kendini vuran şüphelinin 8 farklı suç kaydı çıktı

Ankara'da polis memuru Ahmet Türkoğlu'nu tabanca ile vurarak şehit ettikten sonra aynı silahla kendini vuran Yusuf Eray Tekalan, hastanede öldü. Tekalan'ın, 8 farklı suçtan emniyette kaydı olduğu ortaya çıktı.
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Altındağ ilçesi Karacaören Mahallesi'nde dün saat 23.30 sırlarında, polis ekipleri 'şok' uygulama sırasında 06 GBG 273 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilin ön koltuklarında oturan Yasin A. ve Arif A.'ya kimlik kontrolü yapılırken arka koltukta oturan Yusuf Eray Tekalan araçtan inerek, polis memuru Ahmet Türkoğlu’na tabancayla 2 el ateş etti.

Tekalan, daha sonra aynı silahla kendini başından vurdu. Pursaklar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ahmet Türkoğlu, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Pursaklar Devlet Hastanesi'nde şehit oldu. Olay sırasında uygulama noktasından kaçmaya çalışan Yasin A. ve Arif A. yakalanarak, gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI ÇIKTI

Polis memuru Ahmet Türkoğlu'nu şehit eden Yusuf Eray Tekalan ise kaldırıldığı özel hastanede bu sabah öldü. Tekalan'ın 'tehdit', 'hakaret', 'kasten yaralama', 'uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma', 'mala zarar verme', 'taksirle yaralama', 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' ve 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' gibi suçlardan çok sayıda adli suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

Arif A.'nın 'taksirle yaralama', 'uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma' ve '6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet' kapsamında suç kayıtları bulunduğu, Yasin A.'nın ise 'otodan hırsızlık' ve '6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından kayıtları olduğu öğrenildi. Arif ve Yasin A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

İlgili Konular: #Altındağ #Polis memuru

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