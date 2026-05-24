Polis müdahalesinin ardından ‘sefa’ pozu… Medya muhtarı Kılıçdaroğlu ekibini kutladı!

24.05.2026 20:15:00
CHP Genel Merkezi’nde yaşanan polis müdahalesinin ardından Kılıçdaroğlu ekibinden Veysi Uyanık’ın, ‘sefa’ pozuna AKP’ye yakınlığı ile bilinen trol hesap ‘Medya Muhtarı’ndan destek geldi.
CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’na ilişkin “şaibe” iddialarıyla açılan davada tanık olan, kurultay seçiminde kaybettiği genel başkanlık görevine mahkeme kararıyla dönebilen Kılıçdaroğlu'nun ekibinden Veysi Uyanık, polis müdahalesinin ardından Genel Merkez’den fotoğraf paylaşarak, sefa pozu verdi!

Uyanık, gün boyu utanç manzaralarına sahne olan binadan “An itibarıyla Genel Merkezimizdeyiz” paylaşımı yaptı. 

Uyanık’ın paylaşımına AKP’li trol hesap “Medya Muhtarı”, “İsrail malı olmayan temizlik maddeleri ile iyice bir yıkayın oraları.. :))” yorumu yaparken, Uyanık da bu paylaşımı destekledi. 

