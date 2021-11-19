Polise bıçakla saldıran şahıs bacağından vurularak yakalandı

19 Kasım 2021 Cuma, 15:01

Olay, saat 12.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi'nde meydana geldi. H.K.'nin ailesine şiddet uyguladığı ihbarı üzerine adrese polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerini kapıda gören ekipler, mutfaktan aldığı bıçakla ekiplere saldırmaya çalıştı.

DHA'nın aktardığına göre; polisin çabalarına karşın bıçağı bırakmayan H.K. bacağından vurularak yakalandı. Yaralanan H.K., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan H.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.