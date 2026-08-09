Polise bıçakla saldırı kamerada: Ayağından vurularak yakalandı

Olay, saat 17.00 sıralarında Aksaray Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde bulunan Vefa Karakurdu alt geçidinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, soru sorma bahanesiyle bölgede görevli trafik polisi G.Ç.'nin yanına giden M.B., bir anda bıçakla saldırdı. Son anda geri çekilen ve hafif yaralanan polis memuru G.Ç., 'dur' ihtarına uymayan şüpheliyi sağ ve sol diz kapağı altından vurdu.

Yaralanmasına rağmen kaçmaya devam eden şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Fas uyruklu olduğu öğrenilen M.B.'nin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan polis memuru ve şüpheli, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

SALDIRI KAMERADA

Şüphelinin polis memuruna saldırdığı anlar ekip aracının kamerasına yansıdı. Görüntülerde, M.B.'nin polis memurunun yanına gelerek bişey sorduğu ardından bir anda bıçakla saldırdığı görülüyor.

Saldırının ardından ekip aracındaki diğer polise yönelen şüphelinin silahla bacağından vurulduğu anlar da görüntülerde yer alıyor.