Polise canlı yayında küfür etmişti: Sosyal medya fenomeni Semih Varol gözaltına alındı

Sosyal medyada yaptığı canlı yayında polis memurlarına yönelik sinkaflı ifadeler kullanan sosyal medya ünlüsü Semih Varol, gözaltına alındı.
Açtığı canlı yayında polis memurlarına yönelik sinkaflı ifadeler kullanan fenomen Semih Varol, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı.
'KAMU GÖREVLİSİNE GÖREVİNDEN DOLAYI HAKARET'
Varol hakkında; 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçundan işlem başlatıldı.
Gözaltına alınan Varol’un, emniyetteki işlemlerinin ardından yarın mevcutlu olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edileceği öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Tiktok'ta milyonlarca takipçisi olan Semih Varol, canlı yayın sırasında Türk polisine yönelik sarf ettiği küfürlü sözlerle gündeme gelmişti. Varol'un kullandığı ifadeler tepki çekerken, görüntüler de tartışma yaratmıştı.