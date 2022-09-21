Polisin ceza yazdığı taksici: 'Emekli memurum, meslektaşa yardımcı olmadı'
İstanbul Şişli'de sivil trafik ekipleri taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde emniyet kemeri takmadığı için ceza yazılan taksici "Ben emekli memurum, yine ceza yazıyor. Meslektaşa yardımcı olmadı, aferin iyi görev yapıyor" dedi. Ekipler, içinde turist olan bir taksinin, taksimetresinin kapalı olduğunu görünce, şoföre ceza yazdı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik ekipleri Mecidiyeköy'de taksileri denetledi. Denetimde evrak kontrolü yapan polis ekipleri kural ihlali yaptıkları tespit edilen şoförlere ceza yazdı.
"MESLEKTAŞA YARDIMCI OLMADI, AFERİN İYİ GÖREV YAPIYOR"
Polis ekiplerinin durdurduğu bir taksiciye emniyet kemeri takmadığı için ceza yazıldı. Taksici "Ben emekli memurum, yine ceza yazıyor. Meslektaşa yardımcı olmadı, aferin iyi görev yapıyor. Emniyet kemeri takılı olmadığı için ceza yazılıyor" dedi. Emniyet kemeri takmayan şoföre 196 lira ceza yazıldı.
TAKSİMETREYİ POLİSİ GÖRÜNCE AÇTI
Nişantaşı'ndan taksiye binen turistler Mecidiyeköy'de bir AVM'ye gelip tam inecekleri sırada polis ekipleri taksiyi durdurdu. Evrak kontrolü yapan ekipler, turistlere taksiye nereden bindiklerini sordu.
Turistler Nişantaşı'ndan bindiklerini söyleyince, taksicinin polisi görünce taksimetreyi açtığı ortaya çıktı. Taksimetre açmayan şoföre 888 lira ceza yazılırken, taksici çekim yapan basın mensuplarına tepki gösterdi.
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