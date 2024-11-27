Polisin 'dur' ihtarına uymadı, sebebi ortaya çıktı
Kahramanmaraş’ta ’dur’ ihtarına uymayıp kaçan otomobilde saklanan uyuşturucu ele geçirildi.
Kahrmanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde rutin kontroller sırasında polisin ‘dur’ ihtarına uymayan kişiler, araçla kontrol noktasından uzaklaştı.
Kısa süreli kovalamaca sonucunda araç motosikletli polis timlerince durduruldu. Araçtaki 4 kişi gözaltına alınırken, yapılan incelemelerde uyuşturucu ele geçirildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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