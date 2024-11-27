Polisin 'dur' ihtarına uymadı, sebebi ortaya çıktı

Kahramanmaraş’ta ’dur’ ihtarına uymayıp kaçan otomobilde saklanan uyuşturucu ele geçirildi.

Polisin 'dur' ihtarına uymadı, sebebi ortaya çıktı
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İHA
Yayınlanma: 27.11.2024 - 17:09

Kahrmanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde rutin kontroller sırasında polisin ‘dur’ ihtarına uymayan kişiler, araçla kontrol noktasından uzaklaştı.

Kısa süreli kovalamaca sonucunda araç motosikletli polis timlerince durduruldu. Araçtaki 4 kişi gözaltına alınırken, yapılan incelemelerde uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


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